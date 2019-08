Sui cieli del Veneto compare il Parelio: ecco cos’è

Condividi

Un cielo che ha lasciato molti senza parole, quello che si presentato in più punti del Veneto il 16 agosto. Stiamo parlando del “Parelio“, un fenomeno ottico atmosferico dovuto alla rifrazione della luce solare da parte dei piccoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera e che solitamente costituiscono i cirri. I pareli appaiono tipicamente come macchie luminose e colorate nel cielo, a circa 22° o più sulla sinistra e/o destra del Sole.

Una vista che certamente lascia affascinati. «L’acqua può ghiacciare nell’atmosfera in piccoli cristalli di ghiaccio, dalla forma esagonale e piatta. Mentre questi cristalli fluttuano verso il suolo, trascorrono gran parte del tempo con le “facce” parallele al suolo stesso. Un osservatore potrebbe trovarsi sullo stesso piano dei molti dei cristalli di ghiaccio in caduta intorno al momento dell’alba o del tramonto. Durante questo allineamento, ogni cristallo può agire come una lente in miniatura, che rifrange la luce solare e crea il fenomeno noto come parelio, termine tecnico per cani solari», spiega la NASA.