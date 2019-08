Venezia, daspo urbano: raggiunta quota 100

Condividi

Dal 19 giugno, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana, ad oggi sono arrivati a cento i “Daspo” urbani impartiti dalla Polizia locale del Comune di Venezia. Poco fa il Nucleo di Pronto impiego ha provveduto a notificare il centesimo Ordine di allontanamento. Ad essere colpita dall’Ordine è stata una cittadina romena di 32 anni che, nella zona del teatro Goldoni, stava tentando di truffare i passanti raccogliendo denaro per la creazione di un centro di assistenza per bambini disabili inesistente. A carico della donna, oltre al “Daspo”, sono state elevate sanzioni per 450 euro. Con la recidiva scatterà la richiesta al Questore per l’emissione del divieto di accesso alla città storica.