60enne accoltellato al petto da 3 sconosciuti

Condividi

Linkedin email

Intorno alle 22:40 di ieri sera un uomo di 60 anni ha contattato il 118 chiedendo aiuto e spiegando di essere appena stato accoltellato in via Durlindana a Verona da tre sconosciuti. L’italiano, che abita poco lontano dal luogo dell’aggressione, è stato colpito al petto riportando ferite non gravi. I carabinieri stanno verificando la sua versione dei fatti: il ferito infatti sostiene di non conoscere i tre aggressori che l’avrebbero colpito improvvisamente senza chiedergli portafogli o cose di valore.

(ph: shutterstock)