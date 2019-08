Vicenza, il punto sui cantieri stradali in corso

Condividi

Questa mattina il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri estivi con li assessori con delega alla mobilità Claudio Cicero, ai lavori pubblici Matteo Celebron, alla formazione Cristina Tolio e i rispettivi dirigenti. Sono una 30ina i cantieri stradali ancora in corso.

Tra gli interventi principali, risultano in linea con il cronoprogramma sia il cantiere di viale D’Alviano, a cui seguirà l’asfaltatura di contra’ San Bortolo, sia quello di corso San Felice, entrambi destinati a concludersi con l’inizio di settembre. In viale del Sole la nuova rotatoria all’altezza di via Brigata Granatieri di Sardegna sarà percorribile fin dall’inizio di settembre, anche se l’asfaltatura definitiva arriverà in ottobre. E’ regolarmente partita e si concluderà a fine agosto, anche con interventi in notturna, l’asfaltatura della rotatoria di Ponte Alto. Oggi ha preso il via anche l’asfaltatura della nuova rotatoria di viale della Pace dove si lavorerà per tre settimane.

Sono imminenti, a partire dalla settimana prossima, i lavori di posa dell’asfalto in contra’ san Pietro, in strada della Commenda e lungo la regionale 11 verso Padova, con possibili interventi anche in notturna: saranno tutti completati prima dell’apertura delle scuole. Quanto all’intervento sul Ponte Margherita, l’allestimento del cantiere dovrebbe partire la settimana prossima. Sono infine già stati conclusi l’asfaltatura definitiva di corso San Felice nel tratto tra via Legione Antonini e viale Milano, quella di via Vaccari, la posa di nuovi sottoservizi in via Riello, i ripristini programmati in Riviera Berica in località Gallo e Campedello.

Regolare, come detto, anche l’avanzamento dei cantieri negli edifici scolastici: si è lavorato o si sta ancora lavorando alla scuola da Porto, alla scuola Ambrosoli, alla scuola Scamozzi, alla scuola di sant’Agostino, a quella di Saviabona, alla Malfermoni, in particolare con interventi di riqualificazione energetica. Stanno inoltre per essere avviati gli interventi sostituzione degli infissi alle scuole Maffei e Barolini. Alcuni interventi programmati per i prossimi mesi potranno invece convivere con l’attività didattica, come ad esempio alla scuola Pertini, dove saranno rifatti i bagni, e alle palestre della Maffei e della Barolini dove saranno sostituiti controsoffitto e illuminazione.