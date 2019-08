Arzignano, annunciati 40 licenziamenti alla Marelli Motori

Condividi

La nuova proprietà, la holding d’investimento inglese Langley, ha annunciato 40 licenziamenti alla Marelli Motori di Arzignano, in provincia di Vicenza. L’azienda, che produce motori elettrici e gene­ratori, ha 900 dipendenti di cui 550 in Veneto. La società che ha acquistato la Marelli e Motori nel maggio scorso da fondo americano Carlyle, ha comunicato che gli esuberi si concentreranno soprattutto tra gli impiegati.

Il commento di Morgan Prebianca, segretario della Fiom Cgil Vicenza: «Non si può acquisire un’azienda e per pri­ma cosa pensare a licenziare. È assolu­tamente necessario un piano industriale con­creto che rilanci l’azienda e ri­metta in moto la produzione: chiederemo di vederlo, per la salvaguardia dei lavoratori e di un’azienda storica che ha dato e sta dando tanto al terri­torio». Il prossimo incontro tra azienda e sindacati è in calendario per il 2 settembre.

(ph: marellimotori.com)