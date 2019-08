Crisi di governo, Salvini: «Cuore Immacolato di Maria e sovranità»

Condividi

Dalle 15 discussione in Senato sulla crisi di governo: tutti gli aggiornamenti.

16.32: Al via l’intervento di Matteo Renzi, Pd.

16.22: Salvini conclude il suo intervento con una stoccata all’accusa di Conte di aver esposto simboli religiosi (“Fino all’ultimo”) e chiude rivendicando la sovranità del popolo italiano e, soprattutto, il voto.

16.18: No alla decrescita felice da parte di Salvini: “Io non la conosco, io conosco la crescita, le assunzioni, se no proseguiamo il disastro del PD”.

16.09: Salvini subito all’attacco dell’Europa, dell’immigrazione clandestina e chiede la forza di andare al voto “Per non votare a ottobre ci sono parlamentari che appoggerebbero pure il governo della Fata Turchina”, sfidando M5S a fare

un governo con il Pd di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi

16.00: Inizia a parlare Matteo Salvini: “Non serviva un premier per dire quelle cose su di me, bastava un Saviano, un Renzi…”

15.53: “Interrompo qui l’esperienza di governo, ma voglio preannunciare che voglio recarmi dal Presidente della Repubblica e rassegnare le dimissioni”

15.51: Il premier rivendica l’idea di “umanesimo politico”, partendo da industrie eco-compatibili ed eco-compatibili e un’Europa che non sia solo rigore finanziario”

15.36: Pesantissime accuse nei confronti di Matteo Salvini, in primis per la sua “deriva autoritaria”, quando ha chiesto “pieni poteri”. Critiche anche all’esposizione di simboli religiosi, perché “offendono sia i credenti che la laicità”.

15.18: “Una crisi dettata da interessi personali e di partito”. Fischi dai banchi della Lega; botta e risposta di applausi tra Lega e e 5 Stelle.

15.12: “E’ una situazione grave che merita di essere chiarita in quest’aula, non solo sui social, né in conciliaboli riservati, perché ho sempre garantito massima trasparenza: l’unica sede del dibattito sulla crisi è il Parlamento”.

15.07: Parlamentari 5 Stelle tutti in piedi per l’ingresso di Giuseppe Conte.