Forzano porta chiusa dall’interno, trovano 53enne morta

I carabinieri di Feltre sono intervenuti oggi in via Belluno 47, presso il residence “Casagrande” per forzare, su richiesta del locatore, la porta d’ingresso di un appartamento chiusa dall’interno. Hanno così scoperto il corpo senza vita di Isovic Zineta, 53 anni nata in Yugoslavia e residente a Lamon, in provincia di Belluno. La donna, operaia e vedova, è morta probabilmente per cause naturali durante la notte.