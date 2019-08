Il Re Leone, cresce l’attesa: data di uscita, trailer e dove vederlo in Veneto

Condividi

Linkedin email

Grandissima attesa per l’uscita del nuovo film Disney, Il Re Leone del regista Jon Favreau che sarà nei cinema italiani da domani, 21 agosto. Il cartone originale, uno dei più amati, uscì nel 1994 e vede protagonista Simba, che venera il re Mufasa, suo padre. Proprio per proteggere il figlio, quest’ultimo perde la vita. Nel regno viene, però, celebrato il nuovo trono di Scar, il fratello di Mufasa, che uccise quest’ultimo proprio per diventare re. Sotto la sua guida la savana diventa un luogo segnato dal terrore mentre al povero Simba viene fatto credere che il padre sia morto per causa sua e scappa lontano da casa. Fortunatamente ad aiutarlo ci sono due nuovi amici, Timon e Pumbaa che lo sostengono nella sua crescita e nel suo ritorno nel luogo d’origine.

Vediamo gli orari di programmazione di domani nei principali cinema italiani.

Multisala Roma (Vicenza)

17:00; 18:00; 19:15; 20:30; 21:30

The Space Cinema (Vicenza)

15:15; 16:30; 17:10; 17:30; 18:00; 19:15; 20:15; 20:50; 22:00

Uci Cinema (Verona)

Standard 14:00; 14:30; 15:30; 16:45; 17:20; 18:30; 19:30; 20:00; 21:30; 22:30; 22:45

3D 16:00; 19:00; 22:00

The Space Cinema Lugagnano (Verona)

15:20; 16:20; 17:20; 18:10; 19:10; 20:10; 21:00; 22:00

The Space Cinema Limena (Padova)

14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:50; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:40

The Space Cinema Silea (Treviso)

14:00; 14:30; 15:15; 16:35; 17:05; 17:35; 18:05; 19:20; 19:50; 20:30; 21:00; 22:10

Uci Cinema Mestre

14:00; 15:30; 16:45; 18:30; 19:30; 21:30; 22:30