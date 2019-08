Temporali e nebbia in montagna: 5 alpinisti soccorsi

Condividi

Attorno alle 16 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato nel comune di Auronzo di Cadore, a Forcella Pian di Cengia, dove un’escursionista si era procurata un probabile trauma alla gamba. A causa del temporale in corso, l’eliambulanza ha sbarcato più in basso il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto a piedi la donna, K.C., 44 anni, tedesca, a cui sono state prestate le prime cure grazie anche all’aiuto dei gestori del Rifugio e di altre persone. Non appena si è aperto un varco l’elicottero è tornato e ha imbarcato sempre in hovering tecnico e infortunata, che è stata trasportata all’ospedale di Belluno.

Paura in cordata

Alle 16.30 circa è scattato l’allarme per una cordata di alpinisti in difficoltà sul quarto tiro della Via del Buco, sul Piccolo Lagazuoi, a Cortina d’Ampezzo. La coppia, che aveva iniziato a calarsi con l’inizio della pioggia, era rimasta bloccata su una cengia per le corde incastrate nella roccia. L’eliambulanza ha individuato i due, M.S., 38 anni lui e L.K., 35 anni lei, entrambi di Trieste, e li ha recuperati e imbarcati in due rotazioni con un verricello di 40 metri. Trasportati al Passo Valparola, il personale sanitario si è poi sincerato che stessero bene.

Nebbia

Il Soccorso alpino della Val Fiorentina è stato allertato per una coppia bloccata dalla nebbia, un centinaio di metri sotto cima del Piz del Corvo, a Selva di Cadore, dove marito e moglie erano diretti. Una squadra è partita in jeep verso località Toffol per poi proseguire a piedi e andare incontro ai due, 57 e 54 anni, di Empoli che nel frattempo, dissoltasi la nebbia, avevano ricevuto indicazioni telefoniche per rientrare a valle. Quando i soccorritori hanno incrociato i coniugi, sono scesi con loro fino al fuoristrada e li hanno riaccompagnati alla loro residenza di villeggiatura.

