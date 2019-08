«Medici non specializzati in corsia, si abbassa livello sanità in Veneto»

Condividi

Il Partito Democratico di Venezia commenta la delibera della Regione Veneto sulla assunzione e formazione di 500 giovani laureati non specializzati pubblicata a Ferragosto. «Non mettiamo in dubbio la preparazione professionale dei medici appena laureati, ma crediamo che abbiano un senso le scuole di specializzazione in medicina d’urgenza, geriatria o medicina interna che durano 4 o 5 anni per dare una preparazione in ambiti molto complessi della sanità – scrivono in una nota Giorgio Dodi, segretario comunale, e Cristiano Samueli, referente politiche sanitarie -. Riteniamo tuttavia che il vero problema sia che la Regione continua a puntare all’abbassamento della qualità del servizio di assistenza al cittadino da parte del Sistema Sanitario Regionale».

«Condividiamo le parole dei segretari degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto quando dicono che la responsabilità è di chi non solo non ha programmato ma ha pure lasciato inascoltato ogni appello: su di loro il peso di un fallimento che ormai è strutturale e lascia i medici e gli altri operatori sanitari da soli a fare fronte ad una situazione che non hanno contributo a creare. Condividiamo anche il documento delle Organizzazioni Sindacali Ospedaliere del Veneto, che sostengono che a carenze straordinarie serve rispondere con interventi straordinari ma senza mettere in discussione i canali formativi istituzionali».

