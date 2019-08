Nei prossimi giorni torna la pioggia

Condividi

Dopo una giornata piuttosto calda e molto soleggiata, vediamo le previsioni meteo Arpav dei prossimi giorni. Mercoledì 21 agosto il tempo sarà variabile, a tratti instabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Ci sarà probabilità medio-alta di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone montane, medio-bassa sulla fascia pedemontana e sulla pianura centro-settentrionale, bassa altrove. I fenomeni saranno sparsi e maggiormente frequenti in montagna, locali e discontinui in pianura; probabile esaurimento in serata. Le temperature saranno senza notevoli variazioni o tendenti a una leggera diminuzione.

Giovedì 22 agosto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con schiarite. Le precipitazioni saranno in prevalenza assenti in pianura e fino al mattino anche in montagna, dove invece dalle ore centrali ci sarà una probabilità medio-bassa di precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle Dolomiti. Le temperature saranno senza notevoli variazioni, salvo le massime in aumento in montagna e in locale diminuzione in pianura.

Venerdì 23 agosto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con probabili piogge sparse e intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni le minime, prevalentemente in calo le massime. Infine sabato 24 agosto sarà irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita. Possibili piogge discontinue anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.