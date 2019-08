Cosa fare in Veneto: bungee jumping

Il ponte della Valgadena, tra Foza ed Enego, è una delle mete preferite dagli amanti del Bungee Jumping.

Il Bungee è uno sport giovane, e dei giovani reca in sé le caratteristiche della sfida, della ricerca di emozioni, della sperimentazione di sensazioni mai provate. Il tutto condito con un pizzico di follia. È stato brevettato dal neozelandese Alan John Hackett Bungy.

Il 25 giugno 1987, Hackett si buttava nel vuoto dalla Torre Eiffel di Parigi, eludendo la sorveglianza e pubblicizzando, così, in maniera sorprendente e spettacolare, il salto con l’elastico. La vera origine di questi salti va, però, ricercata tra i prodi di Bunlap (sull’isola di Pentecoste), nelle Vanuate, a Nord delle Nuove Ebridi, dove venivano praticati come riti di iniziazione. Ivanteam ti offre la possibilità di scegliere i “numeri” e lo scenario di quello che sarà il tuo leggendario BATTESIMO DELL’ELASTICO!

Lanciarsi nel vuoto e superare se stessi. C’è solo un elastico che ti tiene attaccato alla realtà. Un gradino della scaletta, un altro. Sei in cima. Intorno a te tace ogni rumore, non c’è più niente e nessuno. Adesso sai che ci riuscirai. Distendi le braccia come un uccello spiega le ali. E voli! Un volo leggero ed elegante, come quello di un’aquila. Flash di mondo guizzano via intorno a te e l’adrenalina schizza a mille. L’elastico ti porta con sé nei suoi rimbalzi esorbitanti. Ce l’hai fatta!!!

Jump Center Valgadena

175 metri l’altezza dal fondo valle

165 metri il salto totale

120 metri il primo rimbalzo

40 metri il volo libero

41,5 metri la lunghezza dell’elastico

Se vuoi sperimentare il “rito” del bungee, devi dichiarare agli operatori la tua sana e robusta costituzione. La tua firma in calce al regolamento certificherà la tua accettazione. Se sei minorenne, è necessario il consenso dei tuoi genitori. Costituiscono controindicazioni per chi intende saltare: