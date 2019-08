Festival Show pronto a far ballare Mestre

Condividi

E’ tutto pronto per la grande serata di musica e spettacolo che venerdì 23 agosto accoglierà in piazza Ferretto la tappa mestrina del Festival Show, il tour estivo che dal 30 giugno ha già attraversato con grande successo numerose località di villeggiatura dell’Alto Adriatico. La kermesse è organizzata da Radio Birikina, che ha compiuto da poco 30 anni, e Radio Bella&Monella, in collaborazione con il Comune di Venezia, con il supporto di Vela Spa e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta lagunare.

Numerosi gli artisti che si esibiranno sul palco che verrà allestito nel cuore di Mestre: Lo Stato Sociale, Dolcenera, Anna Tatangelo, il vincitore di “Amici” Alberto Urso, Enrico Nigiotti. E poi ancora un tuffo negli anni ’80 e ’90 con Fausto Leali e Ivana Spagna e il duo campano Daniel & Astol, molto apprezzato dai giovanissimi. La conduzione della manifestazione sarà affidata all’attrice Anna Safroncik, insieme a Paolo Baruzzo. L’orchestra, che suonerà dal vivo, sarà accompagnata dal maestro Diego Basso.

La serata di venerdì inizierà alle ore 20:30 con un preshow; alle 21 il via alla manifestazione con i cantanti giovani; alle 21.15 si esibiranno i grandi ospiti per tre ore complessive di musica. Dalle 18.45 l’ingresso nella piazza sarà consentito solo dai due varchi di accesso: vicino alla Torre civica e, sul lato opposto, accanto al Duomo, dove verranno posizionati i contapersone. Sono attese circa ventimila le persone attese per un appuntamento gratuito di altro profilo artistico, che metterà insieme un pubblico variegato, con giovani e famiglie.

Festival Show sarà anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini colpiti da gravi patologie. Durante la manifestazione verranno anche allestiti stand dell’Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue.