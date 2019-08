Governo Pd-M5S: le condizioni di Zingaretti

Condividi

La direzione del Partito democratico si è riunita questa mattina per tracciare le prossime strategie, dopo le dimissioni del premier Conte.

Nella sua relazione, il segretario Nicola Zingaretti, ha subito stigmatizzato il governo uscente (“Uno dei peggiori della storia della Repubblica”) e scartato l’ipotesi di un governo di transizione per andare al voto. Non resta quindi che tentare un accordo con i 5 stelle, che, nella proposta del segretario, può realizzarsi solo se verranno rispettati 5 punti indispensabili.

Il primo è l’accordo sulla manovra finanziaria da 23 miliardi, seguito dall’impegno e l’appartenenza leale alla UE “nel tentativo di costruiere un’Europa rinnovata, che abbia alla base i diritti al lavoro, alla libertà, che sia solidale e sostenibile, nel rispetto della dignità umana in ogni sua espressione”. Inoltre il pieno riconoscimento della “democrazia rappresentativa, così come scritta nella Costituzione, a partire dalla centralità del Parlamento” e la volontà di dare una svolta nell’organizzazione nella gestione dei flussi migratori, “fondata sui principi di solidarietà, legalità e sicurezza. Nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e l’impegno prioritario per affermare un pieno e diverso protagonismo dell’Europa in questi temi”. Infine, “una svolta delle ricette economiche e sociali a segnare da subito un governo di rinnovamento in una chiave ridistributiva e di attenzione al lavoro all’equità sociale, territoriale, generazionale e di genere”.

La Direzione del Pd ha approvato per acclamazione, all’unanimità, l’Ordine del giorno presentato dal presidente Paolo Gentiloni e dai capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio che riprende la relazione del segretario.