Parisi blasta Cuccarini per flop tv

Flop di ascolti per Grand Tour, spin off di Linea Verde, in prima serata su Rai1, condotto da Lorella Cuccarini. Già al suo debutto aveva ottenuto un tiepido 12,4%, dato che è precipitato nelle due puntate successive toccando il 9,2% e il 9,8% di share. Tanto che secondo Tvblog, il programma chiuderà in anticipo il 23 agosto al posto del previsto 30 agosto. La quinta puntata comunque andrà in onda in seconda serata in coda alla quarta questo venerdì.

Questo flop ha fatto gongolare la grande “nemica” della Cuccarini, Heather Parisi che su Twitter scrive: «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste».