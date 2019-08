Meteo in tempo reale: temporali in arrivo dal Friuli

Condividi

Come già anticipato dalle nostre puntualissime previsioni mattutine, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi dei temporali. Ecco le immagini radar di qualche minuto fa pubblicate da Serenissima Meteo. Come si può chiaramente vedere alcuni fronti temporaleschi sono in estensione dal Friuli-Venezia-Giulia nella nostra Regione. «Dati i valori a fondoscala, è possibile il verificarsi di grandinate e di forti raffiche di vento. Prestare attenzione in zona».