Padova, arrivano gli agenti in bicicletta

La Polizia Locale ha attivato in questi giorni il servizio di controllo del centro storico in bicicletta. Il Comando decentrato della Polizia di Prossimità, con sede in Prato della Valle, ha infatti predisposto la presenza quotidiana di almeno una pattuglia di operatori per il controllo delle zone più centrali della città: le aree pedonali, le piazze e fino ai giardini dell’Arena romana e la zona Altinate.

«La mia scelta, condivisa col Comandante, è di incentivare in ogni modo il contatto della Polizia Locale con la gente e con i cittadini, assieme a modalità operative che siano agili e massimizzino la quantità di territorio sorvegliato dagli agenti per turno» sottolinea il Sindaco Sergio Giordani.

Il servizio in bicicletta sfrutta l’uso di un veicolo che non è impattante né sulla libera circolazione dei cittadini né, tanto meno, sull’ambiente. Inoltre, consente di intervenire con una certa tempestività e in modo agevole sull’area controllata, garantendo anche una buona visibilità degli agenti operanti e favorendo il contatto diretto con i cittadini.

L’avvio di questo servizio è coinciso con la consegna ai componenti il Corpo di Polizia Locale della nuova dotazione di vestiario che, con la fornitura della divisa cosiddetta “leggera”, prevede per tutto il personale l’utilizzo di una tenuta che ha caratteristiche di leggerezza e versatilità e che permette una maggiore dinamicità nei movimenti, anche in sella alla bicicletta, rispetto alla divisa “classica” grazie al tessuto di tipo tecnico.

Il servizio ciclomontato, sotto la direzione dei responsabili della Polizia Locale della zona centro storico, è al momento programmato fino ai mesi autunnali.