Radio Birikina spegne 30 candeline. Le prime trasmissioni dell’emittente radiofonica fondata da Roberto Zanella partivano il 10 luglio 1989 e si caratterizzavano per una programmazione basata su un servizio di segreteria telefonica che registrava le richieste degli ascoltatori secondo il principio del jukebox. Gli ascoltatori sono andati via via crescendo di anno in anno fino a toccare la media del 500 mila nel 2007.

La sede di Radio Birikina è a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Si estende su oltre 2000 metri quadri e all’interno c’e un piccolo museo della radio dove si possono vedere alcune delle apparecchiature usate per le trasmissioni, tra cui oltre 20 coloratissimi jukebox d’epoca.

Sabato 24 agosto in piazza Giorgione, Radio Birikina festeggerà il suo compleanno con i migliori artisti di “Ieri, oggi e sempre” come Fausto Leali, Ivana Spagna, Pierdavide Carone ft Dear Jack, Paolo Vallesi, Andrea Mingardi, Franco dei Califfi, Leano Morelli, Giuliano dei Notturni, Virginio e Elya. Saranno accompagnati dall’orchestra ritmico sinfonica italiana e a presentare la serata ci saranno Luisa Corna, il fondatore Roberto Zanella e tutti i dj di Radio Birikina. L’ingresso è libero.