Sanità: chiude neonatologia Potenza per medici malati, inchiesta Regione

Potenza, 21 ago. (Adnkronos Salute) – “Per evitare problemi ai piccoli pazienti la Direzione sanitaria” dell’ospedale San Carlo di Potenza “unitamente al Consiglio medico ha deciso la sospensione temporanea di ogni attività” del reparto di Neonatologia “trasferendo i piccoli in strutture adeguate”. Lo comunicano il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore alla sanità, Rocco Leone, spiegando che la chiusura temporanea del reparto dell’ospedale potentino è stata disposta “a seguito di improvvise e improvvide malattie che hanno costretto a letto sei dei sette medici attualmente in carico al reparto e uno a casa per infortunio, il reparto si è trovato totalmente privo di personale medico”. Il Dipartimento Sanità, su indicazione del presidente Bardi, ha disposto l’avvio di una commissione di inchiesta interna per verificare gli aspetti della vicenda.

“E’ del tutto evidente che questa serie concatenata di eventi, imprevisti ed imprevedibili, che non ricadono nella diretta responsabilità di chi dirige l’ospedale San Carlo – proseguono in una nota – ha prodotto questo breve momento di crisi. C’è da dire che nel corso di questo anno la Direzione ospedaliera dell’Aor San Carlo ha fatto quanto in suo potere per eliminare la carenza di medici neonatologi che sono una branca altamente specialistica nell’ambito del reparto. Il 15 settembre prossimo – assicuranoo – il reparto sarà nella sua piena funzionalità. Allo stato sono state poste in essere tutte le misure per far superare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie questo disagio”.