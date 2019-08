Lotta allo spaccio a Treviso: 243 identificati in 3 giorni

Condividi

Linkedin email

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti delle volanti di Treviso, nell’ambito di una serie di controlli nel centro cittadino al fine di contrastare i reati connessi alle sostanze stupefacenti, hanno deciso di controllare tre individui che, ormai da diverse ore, stazionavano nei pressi di Piazza Borsa. I tre giovani hanno inizialmente provato ad allontanarsi passando tra i portici, per poi essere bloccati da una seconda volante all’ingresso di Via Fiumicelli.

I soggetti, reticenti a fornire qualsiasi tipo di informazione agli operatori, erano privi di documenti, motivo per cui sono stati accompagnati in Questura per procedere alla loro identificazione.

Uno di loro risultava aver a carico un precedente del 2017 per spaccio di sostanze stupefacenti e, anche alla luce della sua crescente agitazione, è stato sottoposto ad un controllo di polizia, a seguito del quale sono stati rinvenuti, occultati all’interno di una tasca artigianalmente ricavata all’interno dei pantaloni, 10 bustine termosaldate di marijuana pronta per essere ceduta, per un totale di circa 20 grammi. Per questo motivo J.M., venticinquenne nigeriano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il denaro contante a sua disposizione, presumibilmente provento della sua attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro penale.

Continueranno per tutto il periodo estivo i numerosi controlli finalizzati al contrasto ai reati contro il patrimonio ed ai reati connessi allo spaccio degli stupefacenti, che, negli ultimi 3 giorni, hanno portato a identificare e controllare 243 soggetti, di cui 5 sono stati denunciati per diversi reati.