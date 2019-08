Decreto indennizzi in Gazzetta Ufficiale: al via le domande

Condividi

La Gazzetta Ufficiale pubblicata oggi, giovedì 21, ha all’interno il terzo decreto attuativo per il FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori. Quindi sarà attivata la piattaforma CONSAP e sarà possibile per tutti fare la domanda di indennizzo al 30%.

L’associazione Noi che credevamo nella BPVi, nel dare la notizia, ringrazia «i due vice-premier, ministro Salvini e ministro Di Maio, che con noi, loro due soprattutto, hanno voluto questo fondo come l’abbiamo voluto noi, sostenendoci guardando sempre all’obiettivo e arrivando coerentemente fino in fondo».

«E’ un giorno storico per tutti i risparmiatori. Non è l’ultimo giorno di battaglia perché altre cose ci aspettano:una Commissione Banche decente e andare in Europa a chiedere l’innalzamento da 100.000 a 200.000 euro» prosegue la notta dell’associazione che fornirà a breve un vademecum su come fare per richiedere l’indennizzo.