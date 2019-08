Condividi

Linkedin email

Mattinata di code e traffico intenso in A22 sia per il controesodo ma anche per un incidente. Dalle 11, infatti, a causa di un sinistro, si registrano code tra Verona Nord e Ala/Avio in direzione Nord di circa 8 chilometri. Per chi si dirige verso Modena, invece, code di 4 chilometri per traffico intenso tra Carpi e l’allacciamento A1 e traffico rallentato con code tra Bolzano Sud e Affi.