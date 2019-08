Enpa Vicenza: «Stiamo finendo cibo per cani e gatti, aiutateci»

Condividi

L’Enpa di Vicenza chiede una mano sui social per raccogliere cibo umido per i cani e gatti ospiti del rifugio. «Siamo a chiedere ancora una volta il vostro prezioso aiuto – scrivono su Facebook -. Se venite a trovarci in canile portare con voi una scatoletta. Abbiamo bisogno di Umido Generico per cani e gatti, Umido specifico tipo intestinal per cani e gatti, cibo kitten per i tanti gattini che in questo periodo soccorriamo. Grazie di cuore a tutti quelli che ci aiuteranno».

Ricordiamo che gli orari del canile sono mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 e 30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e 30. Lunedì e venerdì pomeriggio su appuntamento chiamando il numero 340.1820436. Martedì e festivi chiuso.