Richiesta di aiuto, escursionista all’elisoccorso già in volo: «Ho sbagliato»

Attorno alle 11 e 30 di oggi il 118 è stato allertato dalla Centrale dei GeoResqQ per un allarme di soccorso pervenuto dalle Vette Feltrine, sul Col di Luna, Pavione. Non rispondendo nessuno alla chiamata, è stato inviato l’elicottero del Suem di Pieve Di Cadore per una ricognizione, mentre una squadra del Soccorso alpino di Feltre si preparava in piazzola. Dopo vari tentativi l’utente ha infine risposto, scusandosi per aver fatto erroneamente partire l’allarme. Rientrati eliambulanza e soccorritori.