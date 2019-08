Meteo, weekend incerto. Poi torna l’estate

Condividi

Linkedin email

Fino a sabato il Veneto continuerà ad essere lambito dalla parte più meridionale di una depressione di origine artica; si alterneranno nuvole e rasserenamenti con varie piogge discontinue. Da domenica pressione in aumento; sulla pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti generalmente poco o parzialmente nuvoloso e nelle ore pomeridiane a tratti nuvoloso con qualche pioggia, temperature in aumento ma senza condizioni di caldo afoso significative.

Sabato 24 agosto fino al pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, di sera cielo poco o parzialmente nuvoloso. In pianura fino all’alba probabilità medio-bassa di precipitazioni per rovesci/temporali da sparsi a locali andando dalla pedemontana alla costa; dal mattino probabilità bassa per piovaschi/rovesci/temporali locali a tratti. Sulle Prealpi probabilità medio-alta fino al mattino per rovesci/temporali diffusi, medio-bassa dal pomeriggio per rovesci/temporali sparsi. Sulle Dolomiti probabilità bassa nella prima metà di giornata per piovaschi/rovesci locali, medio-alta (50-75%) dal pomeriggio per rovesci/temporali diffusi. Rispetto a venerdì le temperature fino al primo mattino saranno in calo e poi in aumento in modo anche sensibile, valori nella media.

Domenica 25 agosto sulla pianura nella prima metà di giornata cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, localmente a tratti nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque entro sera. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura fino al mattino probabilità bassa di precipitazioni per locali piovaschi/rovesci su Veronese, Vicentino e Rodigino; dal pomeriggio assenti. Sui monti assenti nella prima metà di giornata e di sera, nel pomeriggio probabilità bassa per locali rovesci/temporali. Rispetto a sabato le temperature sulla pianura fino al mattino saranno stazionarie e dal pomeriggio in aumento leggero/moderato, sui monti un po’ in calo di notte e stazionarie di giorno.

Lunedì 26 agosto sulla pianura precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento. Sui monti in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso con qualche pioggia nel pomeriggio, temperature stazionarie. Infine martedì 27 agosto precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti.