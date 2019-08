Vernice sul fornello, il barattolo esplode: 64enne con ustioni gravissime

Condividi

Alle 15 e 30 di oggi grave incidente domestico a Ponte nelle Alpi, in località Nuova Erto, in provincia di Belluno. Un 64enne nato in Germania stava tentando di sciogliere un barattolo di colore su un fornello a gas, acceso e alimentato da una bombola, per riverniciare una bicicletta. Improvvisamente il contenitore è esploso e l’uomo è stato investito dal fuoco riportando gravi ustioni su gran parte del corpo. E’ stato trasportato all’ospedale di Belluno in prognosi riservata. Nessun danno all’abitazione.