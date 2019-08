Schianto contro palo della luce: conducente ferito e auto distrutta

Condividi

Alle 19 e 30 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Scapacchiò a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, per un’auto finita contro un ostacolo fisso. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo sicurezza la vettura, mentre il personale del Suem 118 ha preso in cura il conducente, rimasto ferito. Sul posto le forze dell’ordine e il soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza.