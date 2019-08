Trovato morto lo chef di Cipriani: è giallo

Condividi

La notizia della sua scomparsa circolava da ieri. Adesso la conferma: lo chef italiano Andrea Zampironi, è stato trovato morto. Lo comunica Cipriani Dolci, locale dove il 33enne lavorava. «Con tristezza abbiamo appreso che Andrea Zamperoni, un amato e rispettato membro della squadra Cipriani da molti anni, che era scomparso domenica, è stato trovato morto. Suo fratello è travolto dal dolore e non potrà rilasciare nessuna dichiarazione. Abbiamo fiducia nel fatto che la polizia di New York stia facendo tutti gli sforzi per indagare e portare chiarezza su questa tragica situazione. Andrea era una persona responsabile, di buon cuore, gentile ed un grande lavoratore che mancherà immensamente a tutti noi».

Secondo quanto riporta il sito del New York Post, Zamperoni sarebbe stato trovato morto in una stanza di un albergo, il Kamway Lodge & Tavern, ad Elmhurst, nei Queens dove lo chef italiano abitava, verso le 8 e 30 di sera dalla polizia che era stata chiamata per la presenza di un uomo privo di sensi. La polizia attende i risultati della autopsia per determinare le cause della morte.