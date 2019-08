L.R. Vicenza si presenta ai tifosi in Piazza dei Signori

Condividi

Countdown iniziato in vista della prima gara al Menti, davanti ai nostri tifosi, che verrà disputata domenica 1 settembre alle ore 17 e 30. In vista del primo impegno casalingo, i biancorossi si presenteranno nel cuore della città di Vicenza, in Piazza dei Signori, per farsi conoscere da vicino dai nostri tifosi. Martedì 27 agosto dalle ore 18 e 30 Radio Vicenza animerà la piazza cittadina con un dj set, insieme ad un’area dedicata ai piccoli tifosi biancorossi che potranno cimentarsi con i nostri mister in alcuni giochi, come i tiri di precisione e il calcio bowling. Sarà inoltre presente una casetta biancorossa con il merchandising ufficiale.

Dalle 20 e 30 invece sul palco si darà il via allo spettacolo condotto da Sara Pinna e Andrea Ceroni di TvA Vicenza, nel quale verranno presentate le 4 squadre nazionali del Settore Giovanile e saliranno poi sul palco lo staff tecnico di mister Di Carlo e tutti i giocatori che indosseranno la maglia biancorossa nel campionato 2019/2020.