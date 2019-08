Festa dei gnochi con la fioreta

Condividi

Al via la tradizionale kermesse che celebra i “gnochi con la fioreta“, piatto tipico del recoarese. L’evento è organizzato dal Comune,con il contributo della Regione, e aprirà i battenti sabato 24 agosto, alle 17, con la sfilata della Confraternita dei gnochi con la fioreta, del Gruppo cimbro e dei malghesi dei Ronchi; alle 21, a teatro, presentazione del romanzo “Tutto all’aria” di Giulia Ethel Tomasi.

Domenica 25, alle 10, alle 15, alle 19 e alle 21, sempre al teatro comunale, tornerà Giulia Ethel Tomasi con “Show book” e “Tutto all’aria”; alle 16, degustazione guidata di formaggi di malga a cura del maître fromager Alberto Marcomini che presenterà anche il suo ultimo libro “Camminare la terra dei formaggi”; alle 18 toccherà a “Showcooking: come si preparano i gnochi con la fioreta?” con lo chef della Locanda Seggiovia.

Sabato 31, alle 11, inaugurazione della nuova sede del museo internazionale “Impronte dei grandi della Fisarmonica” in via Roma dove, alle 15, aprirà le porte la mostra “Il Mantice di Leonardo”; alle 17, appuntamento con il 25° raduno internazionale della fisarmonica e sfilata con esibizione per le vie del centro; alle 20.30, nella chiesa arcipretale, al via la 44a rassegna dei canti popolari e di montagna. Domenica 1 settembre, dalle 9 alle 18, raduno auto e moto d’epoca in via Lelia e, alle 18, “Showcooking: come si preparano i gnochi con la fioreta?” a cura dello chef della Trattoria Ai Menarin