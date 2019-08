Maltempo a Treviso e in alcune località della Marca le pomeriggio di sabato.

I vigili del fuoco di Treviso, sono intervenuti per sottopassi allagati a Ponte di Piave, Negrisia, e a Silea lungo la Treviso Mare. Alberi caduti in strada a Preganziol e Roncade, un palo Telecom abbattuto ad Ormelle. Non si registrano danni gravi ma disagi per i visitatori della Festa dell’agricoltura a Gorgo al Monticano, che hanno dovuto stiparsi sotto al tendone.