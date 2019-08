Auto contro un platano: feriti due giovani, uno grave

Condividi

Alle 16:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Padova a Conselve per un’auto finita contro un platano: feriti due giovani. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l’Alfa Romeo Giulietta e soccorso i due giovani. Il personale del suem118 accorsi con due ambulanze e l’elisoccorso, hanno stabilizzato la ragazza e il ragazzo per poi trasferirli negli ospedali di Padova e Schiavonia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro