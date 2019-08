Cercatore di funghi muore per shock anafilattico

Passate le 16 la Centrale del 118 è stata allertata per un, Mariano Germani, 75 anni, di Arsiè (BL), colpito da shock anafilattico, mentre con alcuni parenti si trovava in un bosco in località Carbonera, sul Col Perer. Subito è decollato l’elicottero di Treviso emergenza che ha sbarcato in hovering equipe medica e tecnico di elisoccorso, corsi ad affiancare il personale sanitario dell’ambulanza già impegnato nelle manovre di rianimazione.Constatato il decesso, la salma riconposta e imbarellata, e stata trasportata per um centinaio di metri fino alla strada.