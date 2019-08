Che tempo fa

Condividi

In Veneto, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo. Nel pomeriggio tempo abbastanza soleggiato: in montagna formazione di nuvolosita’ cumuliforme e di qualche rovescio o temporale; possibili temporali isolati anche sulla Venezia Giulia e sulla pianura emiliana. Massime in lieve rialzo. Venti per lo piu’ deboli. Mare poco mosso.