Si cappotta con l’auto: serve l’autogru

La notte scorsa, alle 2 e 30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti all’uscita della tangenziale di via dell’Industria a Padova per un’auto finita contro il new jersey: ferito l’autista.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza la vettura, mentre il conducente venuto fuori da solo dalla vettura rovesciata su un fianco è stato preso in cura dal personale del suem 118. Il new jersey finito nella corsia opposta è stato rimosso con l’autogru dei pompieri. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore.