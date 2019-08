Controesodo, gite e sciopero casellanti: il traffico in tempo reale

Condividi

In concomitanza del controesodo di questo fine settimana contraddistinto da bollino rosso sulle strade principali si segnala la possibilità di rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, dalle ore 10 alle ore 14, e dalle ore 18 fino alle 2 della giornata di lunedì 26 agosto. Lo riferisce Viabilità Italia.

Il personale in presidio presso le stazioni interessate dallo sciopero opererà per prevenire accodamenti o disagi, attivando tutte le misure necessarie per agevolare il deflusso dei veicoli. Saranno inoltre intensificati i servizi di vigilanza stradale in

prossimità dei caselli autostradali interessati dallo sciopero del personale.

Gli aggiornamenti

Alle 10 traffico rallentato lungo la A22 da Rovereto ad Ala, verso Verona. Nel Veneziano, rallentamenti sia allo svincolo di Casale sul Sile, A27, sia a Quarto d’Altino, A4 e code lungo la Strada del mare, verso Jesolo. Nel Vicentino traffico intenso lungo le arterie verso le località montane. Traffico molto intenso dal confine in direzione Milano.