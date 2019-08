L’oroscopo della settimana (26 ago – 1 set): Toro, iniziative vincenti

Condividi

♈ – ARIETE

DIALOGO E CONFRONTO

I progetti per l’immediato futuro assorbono i tuoi pensieri e puntualizzano la tua imprenditorialità, che ti suggerisce piani interessanti e impegnativi che vorresti iniziare a rendere concreti da subito. Certe problematiche familiari trovano i giusti escamotage per una risoluzione definitiva e duratura, grazie ai consigli che ti dà la Luna: evitare di impuntarsi ma cercare dialogo e confronto fattivo con le persone che ti sono care.

♉ – TORO

INIZIATIVE VINCENTI

Detto e fatto, cotto e mangiato: quello che speri si sta realizzando in tempi brevissimi e con la complicità delle stelle. Urano, nel Segno, proprio in questi giorni è corteggiato da Sole, Venere e Marte tutti e tre vicinissimi nella Vergine e anche Saturno e Plutone vedono di buon occhio le tue intenzioni. Le quali comprendono anche nuove iniziative in campo amoroso, coronate di certo da un immediato e completissimo successo.

♊ – GEMELLI

CAMBIAMENTI CHE AVVANTAGGIANO

Hai la ferma intenzione di apportare vitali cambiamenti nella tua vita quotidiana? Vorresti cambiare abitudini, punti di riferimento e luoghi nei quali svolgerla? Ti piacerebbe una maggiore coerenza nella realizzazione delle cose che ti stanno a cuore? Le stelle sono dalla tua parte, perché confermano radici e finalità, e ti fanno comprendere quali sono i settori e i campi che si avvantaggerebbero di cambiamenti che ti semplificano la vita.

♋ – CANCRO

LIETA VITA SOCIALE

Rinverdire e ripopolare il parco delle amicizie con l’introduzione di interessanti new entry nelle tue frequentazioni è una mossa saggia, tale da rendere appagante e simpatico il clima comunicativo e conviviale del momento. Non solo è la Luna a suggerirtelo, iniziando la settimana proprio nei tuoi Gradi Zodiacali, ma ci si mettono di buzzo buono Sole, Venere e Marte che con ferma determinazione aprono le porte al sociale….

♌ – LEONE

NUOVE DECISIONI FINANZIARIE

In campo economico e nelle faccende legate ai quattrini, alle rendite, all’impiego dei tuoi capitali, secondo le amiche stelle è tempo di orientarsi verso nuove delibere e di movimentarti un tantino la vita… In parecchi settori è bene che tu ricominci da capo, destreggiandoti con maggior puntualità nel voler trarre rese maggiori da ciò che hai impiegato. Saranno risolutorie le direzioni d’investimento che il partner potrebbe indicarti.

♍ – VERGINE

EVENTI CELESTI STIMOLANTI

Sei indiscutibilmente il Segno più importante della settimana: nella tua “fettina” Zodiacale avverranno infatti numerosi eventi celesti interessanti. Ci sarà la Luna Nuova venerdì 30, momento di rilancio personale assai intenso. Sia Venere, sia Marte e poi anche Mercurio (dopo che sarà entrato nel Segno) sapranno incoraggiare Urano ad azioni repentine e sostanziali, pure nel campo dell’amore. Dunque un succedersi di eventi stimolanti…

♎ – BILANCIA

APPAGANTE SERENITÀ

L’ultima fase di Agosto ti vedrà in una situazione brillante e piena di una deliziosa e ludica gioia di vivere. Non ti rammarichi se le vacanze sono finite e devi riprendere il tran tran legato alla quotidianità, in questo periodo più ricco che mai di eventi importanti e di novità interessanti. Il settore amoroso vive un clima di romantici slanci e l’intesa con chi ami è stretta, gioiosa e capace di darti una profonda e appagante serenità.

♏ – SCORPIONE

FORTE SENSIBILITÀ INTUITIVA

Sarà la tua sensibilità, in settimana assai viva e pronunciata, a dare il là quelle intuizioni che ti fanno vedere con chiarezza come muoverti. A farti da sponsor ora ci si mettono Nettuno dai Pesci e la Luna posizionata a inizio settimana nel Segno del Cancro. Capire, afferrare, collegare e mettere ordine nei fatti e nelle sensazioni ti consentirà di approfondire la tua comprensione di certi settori e di certi eventi. Magico…

♐ – SAGITTARIO

RICOMINCIA SENZA FRETTA!

Ti piacerà reintrodurti nei soliti ritmi e nelle belle abitudini casalinghe dopo la pausa vacanziera, con calma e con ben ponderato metodo. Insomma, senza fretta! Ma non riprendere tutte le abitudini precedenti: in casa e nello svolgimento delle tue mansioni di lavoro fatti aiutare di più. Distribuisci meglio il carico da novanta che di solito ti accolli per una sana ripartizione di oneri, onori e doveri che non ti penalizzi troppo.

♑ – CAPRICORNO

DISPONIBILE COMUNICATIVA

Chi ami cerca la tua presenza e sollecita la tua compagnia… Ma al suo fianco vuole l’elemento comprensivo, simpatico e gioviale che ha imparato a conoscere negli ultimi periodi, la persona loquace, dinamicamente armoniosa, sorridente che hai saputo dimostrare di poter essere. Silenzi, bisogno d’isolamento e irritanti bronci non devono far più parte del tuo lessico espressivo, ma devi dare spazio a un capacità comunicativa più giocosa e ben più lieta.

♒ – ACQUARIO

SPOSTAMENTI DA RIDIMENSIONARE

Certi viaggi e spostamenti sono forse da ridimensionare nella durata e nel chilometraggio da coprire. Mercurio nel contrapposto Leone, prima di scivolare in Vergine, ti spingerà a voler fare il passo più lungo della gamba e ad imbarcarti in imprese che adesso sarebbero invece da riconsiderare con occhi un tantino più critici. A parte che non devi dimostrare niente a nessuno, goderti l’ultimo scorcio di vacanze sarà importante.

♓ – PESCI

TENERE EMOZIONI A DUE

L’intesa forte, appassionata e tenerissima con la persona cara, con la quale condividi dei momenti davvero magici e una profonda contentezza nell’essere insieme, illumina con la sua luminosa felicità l’intero orizzonte del tuo mondo affettivo. La fase attuale è profondamente appagante visto che sei ben concentrato sui sentimenti e sui preziosi doni della reciproca vicinanza. Il settore pratico adesso è un po’ meno incalzante…

