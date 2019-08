Che tempo fa

Condividi

Lunedì 26. In montagna tempo un po’ variabile, con spazi di sereno più presenti fino al mattino e nubi più significative nel pomeriggio; sulle zone pianeggianti cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo qualche addensamento soprattutto nel pomeriggio a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Probabilità massima nel pomeriggio e nel complesso della giornata medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, bassa (5-25%) su quelle pedemontane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per piogge perlopiù locali ma anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Rispetto a domenica le minime subiranno variazioni distribuite in modo irregolare, le massime saranno stazionarie o in lieve calo.

Venti. Su zone montane e pedemontane, deboli con direzione variabile; altrove in genere dai quadranti orientali, sull’entroterra deboli e sulla costa da moderati a deboli salvo locali lievi rinforzi alla sera.

Mare. Fino al primo pomeriggio poco mosso, poi quasi calmo.

(Fonte ArpaVeneto; Ph Simpio96 su Wikipedia)