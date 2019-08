Condividi

E’ stato trasportato al San Bartolo in elicottero in fin di vita un 72enne che domenica mattina ha tentato di togliersi la vita. Secondo indiscrezioni, l’uomo si sarebbe sparato alla testa con una pistola utilizzata per l’abbattimento del bestiame. Sul posto, a Trissino, nel Vicentino, oltre al Suem 118, anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia.

