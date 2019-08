Ambiente: Eliseo, dal G7 20 mln per emergenza Amazzonia

Condividi

Biarritz, 26 ago. (AdnKronos Salute) – I leader del G7 annunceranno aiuti d’emgenza per 20 milioni di dollari per far fronte alle devastazioni provocate dagli incendi in Amazzonia. Lo ha annunciato una fonte dell’Eliseo a margine del vertice di Biarritz, precisando che il contributo servirà in particolare a finanziare il dispiegamento di Canadair nella regione, “al più presto possibile” per contenere gli incendi.