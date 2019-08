Cairo candidato? «Sogni non si svelano, si realizzano»

Condividi

Linkedin email

L’editore di La7 e del Corriere della Sera, nonché presidente del Torino Calcio Urbano Cairo, (in foto) in una lunga intervista al Foglio parla dell’attuale crisi di governo lanciando bordate contro i due ex vicepremier e leader dei partiti che hanno composto per un anno e mezzo il governo gialloverde. «Salvini è buono per le campagne elettorali, governare è un’altra cosa – ha detto Cairo –. Di Maio non ha mai studiato, non ha fatto gavetta, non ha esperienza.

Dopo Silvio Berlusconi quindi avremo un altro imprenditore proprietario di giornali, tv e di una squadra di calcio, che scende in campo in politica? «Al momento l’idea non mi sfiora – spiega, ma riferendosi alla scalata a Rcs sembra lasciare aperto uno spiraglio -. I sogni non si svelano in anticipo, si mettono in pratica». Poi ancora bordate sul governo uscente: «Quel Contratto di Governo era totalmente irrealizzabile. Salvini e Di Maio avevano agende inconciliabili. Ci hanno fatto perdere 15 mesi, nel frattempo l’economia è entrata in stagnazione, e pure in politica estera non abbiamo fatto un figurone». (t.d.b.)

(Ph Imagoeconomica)