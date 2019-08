Scontro in rotatoria e auto ribaltata: ferite due donne

Condividi

Poco prima delle 8:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 104 a Villa del Bosco di Correzzola (Padova) nei pressi di una rotonda per un incidente tra due auto che ha coinvolto due donne, entrambe ferite.

I pompieri arrivati da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi, uno dei quali si è ribaltato, mentre le due ferite erano già state prese in cura dal personale del Suem 118 per essere portate in ospedale a Piove di Sacco e Padova in ambulanza e con l’elisoccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

(Ph. Vigili del fuoco)