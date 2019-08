L’ecologismo interessato by Jp Morgan e la “svolta” verde M5S-Pd

Condividi

In questi giorni di manovre convulse, discussioni, accordi dati per imminenti e poi stracciati, una cosa è certa: anche in Italia si comincia a discutere di green economy. Il fatto non ci sorprende: sia Macron che l’ormai uscente Merkel hanno dato una netta svolta ecologista ai loro discorsi pubblici, svolta che non è – solo – un tentativo in extremis di recuperare consensi, ma un’idea di superare i conflitti con i movimenti sovranisti spostando lo scontro su tematiche diverse da immigrazione e redistribuzione economica, tematiche che come sappiamo hanno fatto le fortune del sovranismo in Italia.

Un nuovo fondamentale appoggio ad una svolta green del capitalismo è venuto da un documento redatto il 19 agosto dalla Business Roundtable, presieduta da Jamie Dimon di Jp Morgan (fra le firmatarie c’è – per fare un nome fra i tanti – la Apple), la quale ha messo il rispetto dell’ambiente fra i 4 punti di un nuovo modo etico di concepire il capitalismo. La stoccata contro il disprezzo di Trump per i temi ambientalisti è evidente, ma non è il movente di questa svolta. La spinta a questo improvviso innamoramento delle grandi multinazionali e dei partiti progressisti per la green economy è di natura molto più pragmatica: la conversione ad un’economia ecosostenibile sarà fatta con fondi statali. Un immenso piano di finanziamento pubblico all’industria, per rivoluzionarne il modello produttivo.

Torniamo dunque alle nostre beghe tricolori: fra i cinque punti di un possibile governo composto da Pd e M5S l’unico punto con un minimo di respiro programmatico è quello riguardante una maggiore attenzione all’ambiente. Il che potrebbe voler dire tutto e nulla, se non tenessimo conto dei tasselli internazionali precedenti, e di un altro particolare di non poco conto: sia l’Unione Europea che i grandi fondi d’investimento privati (JP Morgan, per fare un nome) hanno stanziato ingenti fondi per finanziare aziende ecosostenibili. Insomma i soldi ci sono, e vengono dall’estero. Notizia ottima e opportunità ghiotta per un paese come l’Italia in cui le casse vuote impediscono qualsiasi politica economica degna di questo nome.

Ma c’è di più. La svolta green seduce il M5S perché richiama gli ideali ecologisti della sua fondazione, quando uno degli intellettuali citati con più riverenza dai suoi militanti era il teorico della decrescita felice Pierre Latouche. Ideali accantonati durante l’esperienza di governo, e ritornati alla ribalta con i no alla Tav che tanto hanno irritato Salvini. Ideali che creano una distinzione netta fra M5S e l’ex alleato leghista, divenuti durante l’esperienza governo due partiti pressoché indistinguibili per l’elettore medio.

Una svolta ideologica green serve anche al Pd, partito in perenne crisi d’identità, incapace di darsi un’ideologia chiaramente distinguibile da quella degli avversari di centro destra. La green economy per i Democratici sarebbe una benedizione: capace di mettere d’accordo militanti e Confindustria, di dargli una riverniciata utopista e di sinistra dopo anni di appoggio alle più brutali politiche neoliberali, il partito guidato da Zingaretti potrebbe entrare nella green economy come in un bagno purificatore capace di mondarlo da molti peccati agli occhi dei propri elettori. I punti di convergenza sono quindi molti, e sono tutti allettanti.

Ma c’è un problema: in un anno e mezzo di governo gialloverde il dibattito pubblico è stato monopolizzato da temi quali l’immigrazione, la sicurezza e l’ego spropositato del ministro dell’Interno; una svolta netta sul versante green proprio ora è sospetta, dato che fino alla crisi di governo era un tema ritenuto centrale da uno sparuto gruppo di irriducibili della prima ora del M5S e da militanti della sinistra radicale, fazioni non particolarmente amate né dal Pd né dall’attuale M5S. Per lo stesso motivo l’opinione pubblica è impreparata al nuovo tema: i mass media in un anno e mezzo l’hanno toccato di sfuggita, soprattutto durante la permanenza in Italia della nota influencer ambientalista Greta Thunberg. Per di più la green economy ha nette colorazioni antisovraniste, essendo divenuto un cavallo di battaglia dei vari partiti progressisti per contrastare l’avanzata dei populismi.

Il M5S se abbracciasse questa svolta rinnegherebbe implicitamente il suo anno e mezzo di governo, la sua appartenenza al fronte sovranista, di cui è stato un campione tanto in Italia quanto in Europa. Un voltafaccia repentino e difficilmente digeribile perfino per un partito programmaticamente post-ideologico, né di destra né di sinistra, green alle sue origini ma ben poco interessato alle sorti dell’ambiente quando è passato dall’opposizione al governo. Un voltafaccia che potrebbe ridurre ulteriormente i consensi del Movimento, già logorato dalla convivenza con la Lega e che ora potrebbe ricevere il colpo di grazia da un matrimonio (rigorosamente green) con il Pd.