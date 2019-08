Si perde di notte in Valbelluna: paura per un padovano

Condividi

Paura per un padovano di 41 anni, Eddy Pallaro, che si è perso in Valbelluna e ha portato le squadre del soccorso alpino di Feltre e Belluno a mobilitarsi per tutta la notte fino al suo ritrovamento alle 7:30 del mattino. Alle 2:15 la Centrale del 118 è stata allertata dalla sorella dell’ escursionista di Camposampiero non rientrato da un lungo giro impegnativo in Valle del Mis. Era partito ieri mattina e aveva lasciato detto alla donna l’itinerario ad anello che era intenzionato a fare. Lei, non vedendolo rientrare, preoccupata aveva lanciato l’allarme.

Una squadra si è portata alla Soffia, dove i Carabinieri avevano ritrovato l’auto parcheggiata, per raccogliere assieme ai Vigili del fuoco tutte le informazioni utili. Un soccorritore e un vigile del fuoco sono quindi partiti in jeep per portarsi all’imbocco del sentiero, che hanno poi iniziato a percorrere chiamando a voce l’uomo, dal momento che tutta la zona è senza copertura telefonica. Nel frattempo veniva organizzata la ricerca a partire dalle prime luci, con il ritrovo alle 6 del Soccorso alpino di Belluno e Feltre con unità cinofile, Centro mobile di coordinamento e altre Stazioni contermini in arrivo, Vigili del fuoco, Soccorso alpino della Guardia di finanza e, alle 8, con il sorvolo dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Due squadre sono quindi partite per perlustrare nei due sensi opposti il giro ad anello.

Per fortuna alle 7:30 l’escursionista, che stava bene, è arrivato alla macchina. Essendosi attardato sul sentiero, aveva preferito fermarsi col buio in una casera. Ai soccorritori ha riferito che nella notte aveva sentito i richiami e aveva provato a rispondere. L’allarme è quindi cessato e le squadre sono state fatte rientrare.

Ph. Soccorso Alpino