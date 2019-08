Vicenza, torna la musica in piazza e nei quartieri

Condividi

Radio Vicenza con il Comune di Vicenza e Confcommercio, dopo Ferragosto e il 22 agosto, propongono la terza serata musicale del mese. Giovedì 29 agosto l’intrattenimento è previsto in piazza Castello, in centro storico, e nei quartieri di San Bortolo, Santa Bertilla e Ferrovieri.

In piazza Castello si ballerà lo swing dalle 19 alle 21, con i ballerini di Vicenza swing. Dalle 18 alle 20, a San Bortolo, in piazzetta Gioia arriverà il cantautore Zabriski. A Santa Bertilla, in piazza Monsignor Lorenzon si potrà ascoltare musica jazz con Chiara Pastò 4teth. Infine ai Ferrovieri, in via Vaccari, verso la farmacia, arriverà la rock dance dei Rollers. (t.d.b.)