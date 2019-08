«Mi so veneto, e ti?»: il video dell’ambulante fa impazzire il web

Condividi

«Mi so veneto de Sanbruson, e ti?». Sta facendo il giro del web il video dell’ambulante di colore della provincia di Venezia che parla con spiccato accento veneto e conosce i modi di dire tipici della nostra regione. «Di dove sei? Padova? Padovani gran dotori… E tu? Treviso? Rasa Piave, già meglio! Basta che non sei di Montebelluna, l’unica rasa Piave che no me piaxe, perché i gà la manina corta, no i spende schei».

Molti i commenti entusiastici al video diffuso dall’imprenditore e studioso di storia veneta Riccardo Gazzola e dalla pagina Facebook Veneto award. «Cittadinanza veneta subito», «questi sono i nuovi veneti che ci piacciono».