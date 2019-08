Treviso a luci rosse, “riaprono” le case chiuse: fioccano polemiche

Condividi

Sta sollevando molte polemiche l’iniziativa dell’Associazione Doge di Treviso di “riaprire” le case chiuse. Nell’ambito della mostra espositiva “Il mercato dei vecchi mestieri” in Piazza San Pio X infatti un settore sarà dedicato ai bordelli, legali in Italia fino al 1958. La prostituzione è del resto definita come il “mestiere più antico del mondo”, ma l’iniziativa non è piaciuta a diversi esponenti del mondo cattolico.

Come riporta Il Corriere del Veneto infatti la diocesi di Verona lo definisce un episodio di «cattivo gusto» che punta all’«eccitazione di massa». Ma su Facebook viene criticata anche l’idea di associare all’evento uno spettacolo burlesque, che andrà in scena domenica 1 settembre alle 21. «Non apprezzo il fatto che si associ burlesque ai vecchi mestieri perché temo che inviando questo messaggio si diffonda sempre più il concetto/associazione tra burlesque e prostituzione o comunque che chi fa questo davvero di mestiere venga presa per una poco di buono – scrive l’artista Chloe Mirage-. Ricordiamoci che il burlesque nasce come spettacolo satirico».

(Ph. Shutterstock Massimiliano Clari)