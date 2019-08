Venezia, Regata Storica: tutto quel che c’è da sapere

Condividi

Domenica 1 settembre si terrà la Regata Storica di Venezia. L’evento è stato anticipato venerdì 23 dai “disnar”, cioè dalle tavolate con le quali i veneziani hanno offerto da mangiare e da bere in diverse zone della città. Da giovedì 29 agosto invece, sempre con modalità itinerante, alcuni attori faranno rivivere la commedia dell’arte per le calli.

Utilizzando l’arte popolare della Commedia dell’Arte, viene portato in

diverse zone della città lo spettacolo “Il mestier comico”, divertente viaggio nel mondo delle maschere. In omaggio al personaggio della Regina di Cipro Caterina Cornaro, sempre presente nella rievocazione storica e in attesa del suo arrivo la domenica, i comici “proveranno” lo spettacolo da rappresentare di fronte alla Regina, ma come sempre le cose non vanno come devono andare… Dopo tre giornate di repliche in città la Compagnia dei Comici concluderà il suo compito con una festosa “Barca dei comici” lungo il Canal Grande il giorno della Regata Storica.

— Giovedì 29 agosto ore 21.00

presso il consorzio Cantieristica minore della Giudecca

— Venerdì 30 agosto ore 21.00

presso Piazza Maggiore a Malamocco

— Sabato 31 agosto ore 19.00

presso la Pescheria di Rialto

— Domenica 1 settembre ore 16.00

La barca dei comici sarà itinerante lungo il canal Grande durante

la Regata Storica.

Domenica ci sarà la Regata, con il seguente programma.

Dalle ore 16.00 CORTEO STORICO – SPORTIVO: sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta.

Percorso: Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto, Ferrovia e ritorno lungo il Canal Grande fino a Ca’ Foscari

— Ore 16.30

Regata de le Maciarele e de le Schie: regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi.

Categorie:

– Maciarele Senior (fino a 14 anni). Percorso: da Punta della Dogana a Ca’ Foscari

– Schie (fino a 10 anni). Percorso: da Rialto a Ca’ Foscari

– Maciarele Junior (fino a 12 anni). Percorso: da San Stae a Ca’ Foscari

—Ore 16.50 REGATA DEI GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari

— Ore 17.10 REGATA DELLE CAORLINE A SEI REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

— Dopo il passaggio delle caorline (3°/4° posto) e dopo il passaggio dei gondolini (finale) Sfida Remiera Internazionale delle Università

Sfida su galeoni a 8 remi tra l’equipaggio delle Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia ed altre università.

Percorso: da Rialto a Ca’ Foscari

— Ore 17.40 REGATA DELLE DONNE SU MASCARETE A DUE REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

— Ore 18.10 REGATA DEI GONDOLINI A DUE REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Il programma potrebbe subire cambiamenti ed integrazioni: segui online gli aggiornamenti www.regatastoricavenezia.it

(Ph. Facebook – Regata storica Venezia)