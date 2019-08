La lunga notte di Zingaretti e Di Maio

Condividi

Linkedin email

Prosegue no stop la trattativa tra M5S-Pd per la nascita del primo governo giallo rosso guidato da Giuseppe Conte.

Domani mattina, probabilmente alle 8.30, si aggiornerà il tavolo dei capigruppo pentastellati e dem per tirare le somme sul documento programmatico comune. L’ultima parola, però, spetterà, come sempre in questi casi, ai leader, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Si sono visti ieri sera, a palazzo Chigi, e dovranno rivedersi per chiudere il cerchio.

Durante la giornata, riferiscono fonti parlamentari, tra il segretario Dem e il capo politico 5S ci sarebbero stati solo dei contatti indiretti, ovvero attraverso i rispettivi emissari, ma per il faccia a faccia decisivo bisognerà aspettare ancora: salvo accelerazioni dell’ultimo momento, secondo alcune fonti, il vis a vis potrebbe tenersi, chiuso il secondo giro di consultazioni al Colle, dopo l’eventuale mandato esplorativo conferito dal capo dello Stato a Conte.

(fonte AdnKronos)