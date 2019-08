Animali: cani a caccia di batteri in ospedale in Canada, sistema funziona

Condividi

Linkedin email

Roma, 27 ago. (AdnKronos Salute) – Cani a caccia di batteri in ospedale per scovare le fonti di contaminazione. Accade a Vancouver, in Canada, dove una squadra speciale a 4 zampe, formata da 3 springer spaniel addestrati ad hoc, ha scovato in 18 mesi di lavoro quasi 400 fonti di Clostridium difficile (batterio particolarmente temuto in ospedale) in 659 interventi con gli addestratori nella struttura sanitaria. I risultati di questo lavoro sono stati pubblicati sul ‘Canadian Journal of Infection Control’ in un articolo dedicato al particolare programma di addestramento, messo a punto da Teresa Zurberg contro il C. difficile.

I cani hanno trovato il batterio nell’82% dei casi in aree come le toilette, i corridoi, le sale d’attesa, gli abiti del personale e le barelle. Ma hanno identificato anche posti che in precedenza non erano considerati a rischio o, comunque, non venivano disinfettati. Un esempio è stato l’interno del mobile che contiene la bobina della carta igienica, dove i cani hanno fiutato una fonte. E ora il contenitore viene disinfettato abitualmente anche all’interno.

Secondo le stime, il C. difficile infetta oltre il 30% dei ricoverati negli ospedali degli Stati Uniti. Causa diarrea e colite, è complicato da debellare e può essere letale per le persone con un sistema immunitario compromesso.